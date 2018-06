OM looft 15.000 euro uit voor gouden tip

De vrouw werd op woensdag 12 september dood gevonden in haar woning. Ze bleek omgebracht. De dag ervoor was ze voor het laatst gezien toen ze in haar auto in haar woonplaats reed. Die avond kwam ze al niet opdagen bij een bijeenkomst van een katholieke organisatie, waar ze steevast naar toe ging.

Wat er met haar is gebeurd, is voor de politie ondanks 30 tips en vele getuigen een raadsel gebleven. Het onderzoek heeft tot dusverre nauwelijks aanknopingspunten opgeleverd. Ook een actie van de politie om op allerlei plekken posters op te hangen en flyers uit te delen met informatie over de zaak, heeft het rechercheteam niet verder gebracht.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak. Daarvoor is een reconstructie gemaakt.