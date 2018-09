Inspirerende interviews

Naam: Elles van VeldeLeeftijd: 38Beroep: founder inspiratiesite voor de drukke vrouw ZOOK.nlRelatie: getrouwd met MichelKinderen: Thijmen (7) & Lily (5)Favoriete website: www.zook.nlTypische vrouwelijke eigenschap: inlevingsvermogenNaam: Trudy RavensbergenLeeftijd: 38Beroep: founder inspiratiesite voor de drukke vrouw ZOOK.nlRelatie:JaKinderen: Julia (5) & Maud (2)Favoriete website: www.zook.nlTypische vrouwelijke eigenschap: sociaal

Dag 6

De kop is eraf. De eerste drie weken dat onze site in de lucht is, zijn een feit. Ondanks dat we maanden keihard hebben gewerkt aan de voorbereiding van de lancering, we geen kleur meer op onze wangen hebben en iedereen vraagt of we zijn afgevallen (dat is dan minder vervelend) is er geen tijd om achterover te gaan leunen en te wachten op wat er gaat komen.

Dus houden we de vaart erin met het maken van nieuwe plannen. Inmiddels werken we samen met onze eerste medewerker, Stella. We willen vooral vrouwen inspireren. Niet alleen met mooie handige spullen maar ook inhoudelijk. Hoe doen andere vrouwen het eigenlijk allemaal?

En hoe leuk zou het zijn om van andere vrouwen, BN’ers, zakenvrouwen maar ook die inspirerende vrouw uit de straat, te horen hoe zij hun leven inrichten. Om hier dan een serie van te maken.

We wagen het erop en schrijven Marlies Dekkers (onderneemster, zakenvrouw van het jaar ‘07 en moeder) aan. En jawel, ze wil meewerken aan ons interview! AAHHH! Een moderne, zelfbewuste vrouw die op internationaal niveau succesvol is geworden met haar lingerie lijn Undressed. Wij vinden haar geweldig inspirerend. Met haar uitgesproken smaak en haar opvallende verschijning en gedurfde zakelijke keuzes. Ze is zelf ook een drukke vrouw en ze begrijpt als geen ander de keuzes die we moeten maken. Maar wat ontzettend leuk dat ze haar tips met ons en onze bezooksters wil delen.

We hebben de smaak enorm te pakken en zijn benieuwd wie gaat volgen. Nieuwe stippen worden gezet op de horizon. Deze week hebben wij genoten van het schrijven van onze blogs, een moment om eens rustig stil te staan bij onze bezigheden. Beste lezers, dank voor jullie tijd en interesse en hopelijk tot een volgende keer!

Trudy en Elles