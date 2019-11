Minister: helemaal niet te weinig geld voor tbs

Drie klinieken hebben zo veel en zo lang geldzorgen dat ze naar de rechter stappen, meldde Nieuwsuur donderdag. Ze kunnen nu te weinig begeleiders betalen om de veiligheid nog te kunnen waarborgen, klagen ze.

Dat staat hun vrij, vindt Dekker. In die rechtszaak „gaan we dan van ze horen” of ze inderdaad stiefmoederlijk worden behandeld of „dat er misschien wat anders aan de hand is.”

„De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt heel zorgvuldig wat redelijke tarieven zouden moeten zijn en dat is precies waar wij van uitgaan”, aldus Dekker. „De veiligheid moet gewoon goed zijn en is ons een lief ding waard.” Maar nu de klinieken toch een rechtszaak aanspannen, „moet ook de rechter daar maar even naar kijken.”