Prinses Amalia heeft zin in studiejaar en hoopt op ’veel studie’

Onder toeziend oog van media uit binnen- en buitenland stapt de 18-jarige Amalia maandagmiddag vlak voor aanvang van haar allereerste college de campus van de universiteit op. Het is duidelijk nog even wennen voor de prinses, die ietwat ongemakkelijk langs de tientallen journalisten loopt. Amalia vertelt dat ze op „veel studie hoopt” en laat weten zin te hebben in de start van het jaar.

„Volgens mij zijn er wel genoeg foto’s gemaakt voor de komende paar jaar”, lacht UvA-student Christian Liebenberg na het toevallig aanschouwen van de aankomst van de prinses. „Ik hoop in ieder geval dat haar medestudenten het gauw normaal gaan vinden dat ze hier rondloopt”, vertelt hij. „Het is al lastig genoeg voor haar met al die beveiliging eromheen”, vult student Stephan Smakman aan.

35 jaar geleden was het koning Willem-Alexander die voor de camera’s poseerde bij zijn studentenhuis in Leiden. Het grachtenpand deelde hij met drie huisgenoten (en twee beveiligers). Ook de kroonprinses wordt beveiligd. Zij zal in haar studentenleven, zowel in de huiselijke omgeving als wanneer ze colleges volgt of een keer een borrel drinkt in een Amsterdams café, altijd wel iemand bij zich hebben.

Hoe het heurt

Hoe het heurt, daar had de prins lak aan; en zijn dochter blijkbaar ook. Ja, Willem-Alexander studeerde – net als zijn moeder Beatrix en oma Juliana – aan de Rijksuniversiteit in Leiden, maar een studie rechten, daar zag de (toen nog) Prins van Oranje niks in, al was het maar omdat iedereen daar vanuit ging. „Als ze rechten verwachten, zou ik bij wijze van spreken natuurkunde kiezen, alleen om te laten zien dat ze het niet bij het rechte eind hebben”, zei hij toen hij ter ere van zijn achttiende verjaardag door Renate Rubinstein werd geïnterviewd.

Het werd uiteindelijk geschiedenis. Al volgde onze koning tussen 1987 en 1993 toch ook veel juridische vakken. Kroonprinses Amalia breekt helemaal traditie door in Amsterdam te gaan studeren, waar ze de studie Politics, Psychology, Law and Economics volgt. En waar Willem-Alexander lid werd van Minerva, lichting ‘Prutsers’, motto: ’12 koningen en één prins’, besloot Amalia in ieder geval dit collegejaar geen lid te worden van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V., nadat het corps recentelijk in opspraak kwam door seksistische uitspraken van leden op een besloten feest.

Lees hieronder verder

In het boek dat cabaretier Claudia de Breij vorig jaar over Amalia schreef zei de kroonprinses wel dat ze veel zin had om lid te worden van een studentenvereniging. Mogelijk zal dat dan toch volgend jaar nog gebeuren. De vraag is of haar het ‘leed’ dat haar vader werd aangedaan in dat geval bespaard blijft: die werd naar verluidt overgoten met chocolademelk of -vla om zo, als referentie naar de beroemde koeken, te worden gedoopt tot Choco Prince.

Bijnamen

Dat is niet de enige bijnaam die onze koning kreeg. Eén die veel langer is blijven hangen is die van prins pils. Van een biertje hield de student namelijk wel, die daarnaast ook genoeg kattenkwaad heeft uitgespookt tijdens zijn studiejaren. Zo zou hij in de tuin bij zijn studentenhuis kippen en een kraaiende haan houden, tot grote ergernis van de buren. En in zijn eerste studiejaar, in mei 1988, reed Willem-Alexander met zijn Ford Sierra de sloot in. Waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gold, had hij 65 gereden. De auto was total loss.

Of prinses Amalia het net zo bont maakt als haar vader én met welke bijnaam zij straks verder door het (studenten)leven gaat is voorlopig een mysterie. De studententijd van de prinses wordt namelijk verder als een privékwestie beschouwd.