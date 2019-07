Ⓒ ANP

ARNHEM - Op een bloedhete dag als deze met temperaturen tot boven de 30 graden lijkt het strooien van een zoutlaagje op de wegen verder weg dan ooit. Toch reden er in Arnhem de nodige strooiwagens rond, om het ’smelten van asfalt’ tegen te gaan. Weggebruikers keken toch vreemd op: „Straks zitten we in de winter zonder!”