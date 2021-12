Vol levenslust de crisis door: ’Geen bingo? Wel nieuwe gordijnen!’

Buitenland

Verpleegster in Duits rusthuis met vervalste coronapas werkt ondanks infectie: drie doden

Een verpleegster in een Duits bejaardentehuis die werkte met een vervalste coronapas is mogelijk de bron van een uitbraak die de levens van drie bejaarden eiste. Dat meldt de Hildesheimer Allgemeine Zeitung. De vrouw is op staande voet ontslagen, de politie is een onderzoek gestart.