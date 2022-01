Coronacrisis: zondag 16 januari LIVE | Duitse minister waarschuwt voor zware weken door coronagolf

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Sinds zaterdag 15 januari zijn de sportscholen, kappers en winkels weer open. Ook mogen we meer gasten thuis ontvangen. Maar, de horeca, bioscopen, musea, theaters en concertzalen blijven voorlopig gesloten. We zijn dus nog steeds niet van corona af. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus.