Manning dacht aan zelfmoord

Manning (24) verscheen donderdag (plaatselijke tijd) voor het eerst voor een militaire rechtbank. Hij is aangeklaagd voor 22 strafbare feiten en kan tot levenslang worden veroordeeld, als hij schuldig wordt bevonden. De rechters stelden hem ongeveer 5 uur lang vragen. Hij beschreef zijn wanhoop tijdens zijn detentie, maar toonde soms ook gevoel voor humor, terwijl hij vertelde over de zware beperkingen en de eentonigheid waarmee hij in de gevangenissen in Koeweit en Virginia werd geconfronteerd.

Manning eist dat het proces tegen hem wordt gestaakt, omdat hij tijdens zijn detentie in de militaire gevangenis in Virigina naar eigen zeggen is mishandeld. Hij zat in een isolatiecel en werd tegen de zin van psychiaters continu bewaakt om een zelfmoordpoging te voorkomen.