’Zelfmoord Epstein in die cellen is onmogelijk’

Deze woorden zijn afkomstig van een ex-gedetineerde die zelf langere tijd in het Metropolitan Correctional Center verbleef, het cellencomplex waar zaterdag ’pedo-miljardair’ Jeffrey Epstein zichzelf zou hebben verhangen. De ex-gevangenisboef sprak anoniem met de New York Post.

„Het is bijna 2,70 meter van de vloer tot aan het plafond en er is niets waar je iets aan kunt vastbinden. Ja, je hebt lakens, maar die lijken wel van papier. Die zijn niet sterk genoeg. Hij woog 90 kilo - het kan gewoon niet.”

Bekijk ook: Amerika gelooft niets van zelfmoord Epstein

Het bed kan niet worden verplaatst, er is geen lamp waar je iets aan vast kunt maken en er zijn geen uitstekende delen, zo laat de ex-gevangene verder weten. „En als je een brief wil schrijven, krijg je een rubberen pen. Niets hards of van metaal.”

Het regime in het MCC, waar ook drugsbaas El Chapo zijn veroordeling afwachtte, is niet mals. „Het is net of je een beest bent en in een kennel wordt gestopt. Ik heb mijn ouders gezegd niet langs te komen. God is niet in dit gebouw.”