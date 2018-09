Baljakin kan WK nog nauwelijks ontgaan

Alexander Baljakin heeft zich nagenoeg zeker geplaatst voor het wereldkampioenschap dammen. De Nederlandse grootmeester kwam donderdag met de Litouwer Aleksej Domtsjev remise overeen en behield zodoende de leiding in het kwalificatietoernooi in de Duitse stad Korbach. Baljakin heeft vrijdag in de slotronde voldoende aan een puntendeling om zich definitief te verzekeren van dat WK-ticket.