Publiek kan nog één dag afscheid nemen van koningin Elizabeth

Achter de schermen vinden ook nog eens ontmoetingen plaats op Downing Street. De Britse premier Liz Truss, die begin deze maand is aangetreden, ontmoet onder anderen de Ierse, Canadese en Poolse leiders.

De Britten hebben duizend uitnodigingen naar het buitenland gestuurd, voor zowel de begrafenis als de receptie. De buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders krijgen de kans om in Westminster Hall bij de kist van Elizabeth afscheid te nemen. De zaal in het parlementsgebouw is sinds woensdag toegankelijk voor publiek. De belangstelling blijft naar verwachting groot totdat de deuren van Westminster Hall maandag om 06.30 uur lokale tijd sluiten.

Wachtenden in rij voor Elizabeth schenken voedsel aan armen

Veel mensen die een laatste bezoek brachten aan de Britse koningin Elizabeth hebben voedsel geschonken aan het goede doel. Omdat het verboden is eten en drinken mee te nemen in Westminster Hall, moesten ze hun etenswaren afgeven voordat ze naar binnen gingen, meldt het Britse persbureau PA.

Velen doneerden meegebrachte snacks zoals chips, koekjes en chocolade aan The Felix Project dat op deze manier honderden kilo’s voedsel heeft binnengehaald. Dat wordt verdeeld onder mensen in Londen die het goed kunnen gebruiken. „Deze levensmiddelen zijn een unieke donatie die honderden mensen zal helpen die het zich niet kunnen veroorloven om te eten. We steunen duizenden organisaties die grote aantallen mensen helpen”, zegt directeur Charlotte Hill van de liefdadigheidsinstelling. Dekens werden ook geaccepteerd.

De wachtenden hebben ruim voldoende eten en drinken meegenomen, omdat ze tot 24 uur moesten wachten in de rij, die tot acht kilometer lang was.

Man die kist koningin Elizabeth wilde bereiken aangeklaagd

Een 28-jarige man die vrijdagavond heeft geprobeerd bij de kist van koningin Elizabeth te komen wordt aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde. Hij moet maandag voor de rechtbank in Londen verschijnen, heeft een woordvoerder van de politie laten weten.

De man rende vanuit de rij naar de kist waarin de koningin ligt opgebaard, maar werd snel naar de grond gewerkt door de politie en aangehouden.

Hij is de tweede persoon die wordt beschuldigd van het plegen van een misdrijf terwijl hij in de rij stond om afscheid te nemen van Elizabeth. Een 19-jarige man wordt aangeklaagd voor onder meer aanranding. Hij zou zichzelf hebben ontbloot en rouwenden hebben geduwd terwijl ze woensdag in de rij stonden te wachten, meldt de BBC.