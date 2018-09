'Grijze druk' blijft ondanks AOW-plan stijgen

Mercer becijferde 2 jaar geleden al de toename van de zogenoemde 'grijze druk', ofwel het aantal gepensioneerden als percentage van de beroepsbevolking. Dat cijfer zou bij handhaving van de AOW-leeftijd op 65 jaar zijn gestegen van 25 procent in 2010, via 34 procent in 2020 naar 49 procent in 2040.

De huidige AOW-plannen van het kabinet geven wel een gunstiger beeld, maar kunnen een fikse stijging niet voorkomen. De grijze druk stijgt van 27 procent dit jaar naar 31 procent in 2020, en daarna verder tot 37 procent in 2040, aldus pensioendeskundige Marc Heemskerk van Mercer.

De aanhoudende stijging is vooral het gevolg van de naoorlogse 'babyboom', stelt Heemskerk. De toenemende levensverwachting speelt volgens hem een ondergeschikte rol.