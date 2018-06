Personeel demonstreert bij Menzis Groningen

Menzis heeft kantoren in Enschede, Groningen en Wageningen, waar in totaal 250 van de 2000 fte geschrapt zullen worden. Dit omdat er in het digitale tijdperk steeds minder papierwerk te doen is. Ossel bood een petitie aan bij Menzis-bestuurder Ruben Wenselaar, maar dat had volgens haar niet het gewenste effect. Ossel: „Hij toonde begrip voor de gevoelens en emoties van werknemers, maar liet weten dat het plan wel doorgaat. Alleen de Ondernemingsraad mag nog een advies uitbrengen.”

FNV Bondgenoten overweegt nu om een staking te organiseren. „Concrete plannen hebben we nog niet, maar daar gaan we binnenkort met leden over om tafel.”