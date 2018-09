WUZmail: Solidariteit in Europa?

Jan Casteleijn, Vlissingen

De fosfaatfabriek van Thermphos in Vlissingen-Oost is gesloten. De curator buigt zich over het faillissement en circa 450 mensen staan op straat. Na de sluiting van Zalco in december 2011, waarbij 600 mensen werden ontslagen, een forse dreun voor de werkgelegenheid in Zeeland in het algemeen en voor Walcheren in het bijzonder. Wat wel heel ’gek’ is, is dat de EU 130 miljoen geeft voor een fosfaatfabriek in Marokko, toch geen lidstaat van de EU. Europees geld voor Turkije, Marokko en wie weet waar nog meer, terwijl de werkgelegenheid in België (Genk) en Nederland wordt uitgegumd. Solidariteit in Europa? Laat me niet lachen.