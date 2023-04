Premium Het beste van De Telegraaf

Controversiële presentator Opmerkelijke momenten van de ontslagen Fox News-ster Tucker Carlson

Door onze redactie buitenland

Tucker Carlson wordt geflankeerd door Congreslid Marjorie Taylor Greene (l.) en oud-president Donald Trump (r.). Ⓒ ANP/HH

New York - Maandag werd bekend dat het invloedrijke kijkcijferkanon Tucker Carlson per direct verdwijnt van nieuwszender Fox News. De presentator kwam met enige regelmaat in opspraak door de uitspraken in zijn show, die vele miljoenen Amerikaanse kijkers trok.