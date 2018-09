Bayern vroegste Herbstmeister ooit

Bayern is de vroegste 'kampioen' ooit halverwege de competitie. In het seizoen 2010/2011 had Borussia Dortmund vijftien duels nodig om zich de Duitse eretitel toe te eigenen.

In Freiburg werd de opdracht voor Bayern een stuk eenvoudiger toen Fallou Diagné in de 18e minuut met rood het veld moest verlaten. Bayern stond toen al voor door een treffer van Thomas Müller. Anatoliy Tymoschuk bepaalde tien minuten voor tijd de einstand op 2-0. Bayern trad aan zonder de geblesseerde Arjen Robben.

De voorsprong van Bayern op nummer 2 Borussia Dortmund liep op tot 11 punten. De titelhouder bleef dinsdag thuis tegen Fortuna Düsseldorf steken op 1-1. Er resteren nog drie competitieronden voor het einde van het jaar. Zaterdag gaat Borussia Dortmund op bezoek bij de superieure koploper, die zeker in 2012 niet meer te achterhalen is.