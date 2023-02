Israëlisch leger doet inval in Nablus, meerdere Palestijnse doden

De omgekomen mensen waren volgens de autoriteiten tussen de 14 en 72 jaar. Volgens getuigen zijn er militanten gedood maar gaat het ook om zeker drie burgers.

Het Israëlische leger heeft bevestigd dat het een inval op de Westelijke Jordaanoever uitvoert, maar spreekt niet over slachtoffers. Het doel van de operatie zou de terreurgroep De Leeuwenkuil zijn. Die zegt zelf op Telegram een „strijd om eer” te vechten tegen de Israëliërs. Ook de terreurbeweging Islamitische Jihad meldt dat twee van zijn leiders omcirkeld waren door de Israëliërs en in een vuurgevecht waren verwikkeld.

Jenin

Bijna een maand geleden kwamen ook al negen Palestijnen om door een Israëlische inval in het vluchtelingenkamp bij Jenin. Dat leidde toen tot harde reacties en oplopende spanningen. In de weken daarna volgden Palestijnse aanslagen en raketaanvallen vanuit de Gazastrook, waar terreurbeweging Hamas de scepter zwaait na terugtrekking van de Israëliërs in 2005. De recente Palestijnse aanvallen werden beantwoord met Israëlische luchtaanvallen en verdere invallen.

Internationale organisaties maken zich steeds meer zorgen om het toenemende geweld in het betwiste land. Sinds het begin van 2023 kwamen zeker 55 Palestijnen en 9 Israëliërs om het leven door het conflict.