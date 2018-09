130 patiënten Ruwaard moeten uitwijken

Ongeveer 130 patiënten van de afdeling cardiologie van het in opspraak geraakte Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse moeten hun afspraak uitstellen of uitwijken naar een ander ziekenhuis. Dit liet het ziekenhuis woensdag weten. Dinsdag werd bekend dat de poliklinieken op vier locaties voor onbepaalde tijd dicht zijn.