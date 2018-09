Opstelten faliekant tegen gekozen korpschef

Politiebazen worden door de minister voorgedragen om hun kwaliteit en professionaliteit en de Tweede Kamer kan de minister daarop aanspreken. Democratie en kwaliteit in beoordeling zijn voldoende gewaarborgd, vindt Opstelten.

In Groot-Brittannië worden de korpschefs wel gekozen, maar de opkomst bij zulke verkiezingen is uiterst mager. Ook de bij andere partijen in de Kamer krijgt Bontes vooralsnog de handen niet op elkaar voor zijn idee.