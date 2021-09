Klusjesman Josef B. ook verdacht van mishandeling Ruinerwoldkinderen

De geboren Oostenrijker wordt gezien als de man die allerlei hand- en spandiensten verrichtte op een afgelegen boerderij in Ruinerwold (Drenthe), waar vader Gerrit Jan van D. (68) met zes kinderen huisde. Volgens justitie was B. zodoende medepleger bij vrijheidsberoving van de kinderen van Van D. en een Oostenrijkse compagnon.

Dinsdagmiddag was er een regiezitting voor de rechtbank in Assen. B. (die sinds oktober vorig jaar niet meer vastzit) wil dat zijn vervolging gestaakt wordt, onder meer omdat de vervolging van vader Van D. eerder al is gestopt. Van D. zou vanwege een hersenbloeding (inmiddels jaren terug) niet in staat zijn te bevatten wat hem verweten werd.

Advocaat mr. Yehudi Moszkowicz had eerder aangegeven geen behoefte te hebben aan de regiezitting en had dinsdag liever al een inhoudelijke behandeling gezien. Hij had aanvankelijk juist geen nieuwe onderzoekswensen meer en de rechtbank ook niet. De advocaat wil nog altijd graag Van D. horen, wat door de rechtbank eerder werd afgewezen: „Want het is een belangrijke getuige. Of het in de praktijk kan of niet is een andere discussie.” Justitie herhaalde dat het nu eenmaal niet mogelijk is. „Het valt niet te controleren of verdachte het begrijpt. In het dossier zit ook geen verklaring van meneer (Van D.). Het kan niet…”

Verbazing

De raadsman toonde zich vooral verbaasd over de nu aangepaste tenlastelegging. Waarom wist hij dit niet tevoren en wie is er dan precies mishandeld?: „Ik kan er zo nog niks van vinden, terwijl ik regelmatig contact heb gehouden via de mail.” Moszkowicz sprak vanuit het gerechtsgebouw kort telefonisch met zijn cliënt. „Er komt een nieuwe verdenking, als een konijn uit de hoed. Dit is volkomen nieuw voor ons. Dat had ik graag geweten bij het horen van getuigen. De verdediging wordt hier in de belangen geschaad! Ik stem er niet zomaar mee in. Ik vraag me ook af of het kan. Was de tenlastelegging niet al definitief?” Hij verwacht binnen twee weken een standpunt in te nemen over nadere onderzoekswensen.

Nadat de opzienbarende zaak in oktober 2019 uitkwam, werd het wereldnieuws. B. verdween bijna een jaar lang achter de tralies. De klusjesman ontkende echter de beschuldigingen en zag zich als een doelwit van een heksenjacht. Hij stelde dat hij vooral inkopen deed voor het gezin en de eerst vervallen boerderij hielp opknappen. De kinderen zouden weg hebben gekund, bovendien heeft hij er maar een zelf gezien, stelde hij.

B. huurde de boerderij en was een vriend van vader Van D. B. lijkt mee te zijn gegaan in de denkbeelden die het zich langdurig (van 2010 tot eind 2019) verscholen houdende gezin in de ban hielden. De zaak kwam aan het rollen toen een zoon in de buurt bij een café kwam aanlopen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen B. was gepland voor 11 november, maar dat zal nu vermoedelijk weer een regiezitting zijn.