Sluiter: Haase heel begaafd

"Een heel goede keuze”, zei toernooidirecteur Sluiter donderdag tijdens de presentatie van het deelnemersveld van de KNLTB Tennis Masters. "Hij is technisch en tactisch heel begaafd en straalt rust uit. Ik heb in mijn tijd ook regelmatig contact met hem gehad. Ik ging vaak met een bakkie koffie bij hem zitten om over tennis te praten. Hij is een hele goede coach. Ik denk dat hij Robin zeker verder kan brengen.”

Top 100

Sluiter heeft voor komend seizoen ook veel verwachtingen van Thiemo de Bakker. De Westlandse tennisser zakte ver terug op de wereldranglijst, maar komt nu weer dicht in de buurt van de top 100. "Er is niets zo veranderlijk als het weer in Nederland, maar Thiemo is daarna een goede tweede”, stelde de oud-coach van De Bakker. "Maar het is mooi om te zien hoe hij het nu doet. Ik hoor alleen maar positieve geluiden. Ik denk het voor hem een mooi 2013 wordt.”