Kabinet vraagt RIVM om mondkapjesadvies vliegtuigen

Vrijwel alle vliegmaatschappijen stellen het dragen van mondkapjes aan boord verplicht. De vraag is of ook het kabinet dit moet doen en om welke mondkapjes het dan gaat.

Volgens minister Van Nieuwenhuizen wil EASA, het Europese agentschap voor luchtvaart, dat vliegpassagiers medische mondkapjes gaan dragen. In Nederland is het dragen van medische mondkapjes voorbehouden aan zorgprofessionals. In het openbaar vervoer bijvoorbeeld wordt juist expliciet gevraagd om géén medische mondkapjes te dragen, zodat er genoeg overblijven voor de zorg.

RIVM-baas Jaap van Dissel liet gisteren weten dat het kabinet hem en zijn collega’s nog niet om een oordeel over het dragen van mondkapjes tijdens vliegreizen heeft gevraagd. Inmiddels is daar dus verandering in gekomen. Minister Van Nieuwenhuizen verwacht het RIVM-advies voor 15 juni binnen te hebben.