Van Vliet graag verder als bondscoach

Van Vliet was te spreken over Lars Boom (vijfde op het WK) maar kritisch over een aantal andere renners. „Ik merk een verschil tussen jongens als Kroon (Saxo Bank) en Terpstra (Omega Pharma) en die van Rabobank. Ze worden te veel 'gepamperd', krijgen te veel hun zin.”

Structuurwijziging Rabobank

Voor de camera's van de NOS wilde hij vervolgens wel een advies geven aan de ploeg die net een 'structuurwijziging' heeft doorgevoerd en het weer over een andere boeg gooit. „Er komen straks bij Rabobank weer allemaal coaches en trainers bij. Ik denk dat ze beter één harde hand erbij halen, dan kunnen er een heleboel mensen weg.”

Van Vliet, die zelf geen ambitie heeft het hele jaar in de wielersport actief te zijn, heeft het gevoel dat zijn aanpak werkt. „Ik ben direct, zeg waar het op staat. Je merkt dat sommige renners dat niet gewend zijn bij hun ploeg. Ik heb het idee dat ik een bijdrage heb geleverd in de prestatie van Lars.”

"Geen grip op Mollema"

Tegenvallers waren er ook. Niki Terpstra had een mindere dag, volgens Van Vliet mogelijk vanwege de druk. „Hij heeft bij mij aangegeven liever niet naar voren geschoven te worden.” Raborenner Bauke Mollema, een andere kopman, was er in de slotfase vooraan ook niet meer bij. „Hij is een aparte jongen, ik krijg geen grip op hem.”

Het kan en moet beter met het Nederlandse wielrennen, vindt Van Vliet. „We hebben als land momenteel niet de triple A-status in het wielrennen. Daar zijn tal van oorzaken voor aan te voeren, maar ik geloof in ieder geval in een benadering zoals Peter Post die in het verleden hanteerde. Topsport is hard, met meelopers om je heen kom je niet verder.”