Meisje (14) dood gevonden in Leiden, man (32) verdachte

Het meisje was donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. De politie startte een onderzoek en ging op zoek. De volgende ochtend meldde een groepje sporters dat ze in een speelparkje langs het spoor rond 09.20 uur een lichaam hadden gevonden. Het bleek om het vermiste meisje te gaan.

Zij werd daar volgens omstanders in een zittende houding aangetroffen. Volgens Omroep West gaat het om de 14-jarige Esmee. Op de plek waar het meisje werd gevonden, werden zondag bloemen neergelegd. Het speelparkje ligt in de buurt van station Lammenschans, ten zuiden van de Leidse binnenstad. De woonplaats van het dood gevonden meisje, Hazerswoude-Rijndijk, ligt zo’n vijf kilometer ten oosten van Leiden. Er wonen zo’n 5000 mensen.

Bij de vindplaats zijn bloemen, knuffels, kaarsen en foto’s neergelegd. Ⓒ AS Media

Het onderzoek leidde naar de nu aangehouden verdachte. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen, is niet duidelijk. Hij zit in beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. Maandag wordt hij voorgeleid aan een rechter-commissaris. De politie onderzoekt wat de rol van de verdachte is geweest en is dringend op zoek naar getuigen.

,,Dit is verschrikkelijk nieuws’’, reageert de Leidse burgemeester Henri Lenferink zondagavond. ,,Wat een onvoorstelbaar verdriet voor de ouders en familie. Ik leef erg met ze mee en wens ze veel kracht toe om dit te dragen. Ook iedereen die haar goed kende wens ik veel sterkte, dit nieuws zal veel verdriet doen. Het onderzoek is nu in handen van de politie, dus daarover kan ik geen uitspraken doen. Ik hoop voor de ouders dat er snel duidelijkheid komt.’’