Roze bank met koekjes..

Naam: Elles van VeldeLeeftijd: 38Beroep: founder inspiratiesite voor de drukke vrouw ZOOK.nlRelatie: getrouwd met MichelKinderen: Thijmen (7) & Lily (5)Favoriete website: www.zook.nlTypische vrouwelijke eigenschap: inlevingsvermogenNaam: Trudy RavensbergenLeeftijd: 38Beroep: founder inspiratiesite voor de drukke vrouw ZOOK.nlRelatie:JaKinderen: Julia (5) & Maud (2)Favoriete website: www.zook.nlTypische vrouwelijke eigenschap: sociaal

Dag 5

Al jaren zijn we vriendinnen en al jaren brainstormen we over een mogelijk business plan. En uiteindelijk hebben we, met een bundeling van al die in de loop der jaren verzamelde ideeën, als twee vriendinnen samen de knoop doorgehakt en zijn we een bedrijf begonnen. Ruim negen maanden werken we nu samen. We hebben het tegenwoordig vaak over ‘mijn compagnon’ in plaats van vriendin, dat klinkt toch net wat professioneler. Maar het verandert natuurlijk niets aan het oorspronkelijke startpunt.

Wat maakt een bedrijf met twee vrouwelijke oprichters nu anders? We hebben goed vergelijkingsmateriaal, aangezien er in ons pand ook een bedrijf zit met voornamelijk mannen. Om te beginnen bestaat ons interieur uit een roze bank, paarse vazen met veel gekleurde bloemen, orchideeën en mascottes. Maar hebben we ook lekkere koffie (met opgeklopte melk), koekjes, dropjes en chocolade. Overigens vind je bij de mannen in het pand ook flink wat zoetigheid maar kun je verder spreken van een wat meer Jan des Bouvrie look. Clean en wit.

Een ander verschil dat opvalt zijn de werktijden en het feit dat we kinderen hebben. Wij starten vaak niet voor kwart over negen aangezien we de kids ’s ochtends naar school brengen. En uiteraard staan we ook met regelmaat op het schoolplein. Niet dat we verder minder uren maken dan de meeste mannen. Die uren halen we altijd na half acht weer in.

Maar het grootste verschil zit hem, denken wij, toch in het onderlinge contact. Vraag een van ons een gedetailleerd verslag te schrijven over het persoonlijke leven van de ander en je kunt met de details een boekenkast vullen. Want ondanks dat we heel hard werken, vinden we altijd wel tijd om even goed bij te kletsen over man, kids en overige vriendinnen. Liefst op de roze bank, met de koekjestrommel binnen handbereik.