Warmste Prinsjesdag ook meteen de soberste

Volg de ontwikkelingen in Den Haag hieronder via tweets van onze verslaggevers Lieke Jongbloed en Tanja Verkaik.

Voor paleis Noordeinde staat alleen de bekende Oranjefan Johan Vlemmix, omdat hij zelf als verslaggever aanwezig is op het festijn. Ook langs de route waar normaal de koets met het koningspaar richting de Ridderzaal rijdt is het uitgestorven. De normale voorbereiding zoals het met hekken afzetten van de weg en het met touwen dichtmaken van de tramrails zijn er niet. Dit jaar zal Koning Willem-Alexander per auto naar de Grote Kerk vertrekken waar hij de troonrede uitspreekt. De afgelopen dagen werd daar alles in gereedheid gebracht voor de bijzondere ontvangst die dit jaar vanwege de coronacrisis totaal anders is. Slechts 270 gasten kunnen plaatsnemen op stoeltjes die keurig op anderhalve meter zijn gezet.

Troonrede

Het Lang Leve de Koning wordt na afloop van de troonrede slechts uitgesproken door Jan Anthonie Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer en deze speciale Verenigde Vergadering.

Het publiek lijkt aan zijn oproep, en die van de Haagse burgemeester Jan van Zanen gehoor te hebben gegeven door weg te blijven uit de stad. Dit tot grote teleurstelling van de ondernemers. Zo liet de eigenaar van het Indonesische restaurant Garoeda, van waaruit normaal zicht op de koets is, al weten aan de Telegraaf dat hij zijn hele rits aan reserveringen in het water zag vallen. De vele bakkers die normaal met oranje gebak goede zaken doen zijn eveneens in mineur.

Overigens is er rond de Grote Kerk ook niets te zien. Vanwege de veiligheid zijn daar grote witte schermen geplaatst zodat alles aan het zicht wordt onttrokken.

De aanwezige gasten vertrekken in busjes vanaf het afgezette Binnenhof. Zij zullen een speciaal gemaakt mondkapje dragen onderweg.