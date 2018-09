Lyon koploper in Frankrijk

Olympique Lyon is de nieuwe koploper in de Franse voetbalcompetitie. De veelvoudig nationaal kampioen, die de laatste jaren minder dominant was, won woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen Olympique Marseille met liefst 4-1. Het duel werd indertijd uitgesteld doordat noodweer het veld in de Zuid-Franse havenstad onder water had gezet.