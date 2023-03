Levenslang voor Amerikaanse advocaat om moord op vrouw en zoon

Richard Murdaugh komt uit een invloedrijke juridische familie in South Carolina. Zijn zaak kreeg veel media-aandacht vanwege de politieke macht van de Murdaugh-familie in en rond Colleton County, waar het proces plaatsvond. Zelf was Murdaugh een prominente letselschadeadvocaat in de staat.

Murdaugh kwam onder verdenking te staan van de moord op zijn familieleden nadat ontdekt was dat hij miljoenen dollars had gestolen van medevennoten in zijn advocatenkantoor. Dat geld gebruikte hij om een jarenlange drugsverslaving en een dure levensstijl te financieren. Ook bekende hij een zelfmoordpoging zo te hebben geënsceneerd dat die op een moordaanslag leek, zodat zijn oudste zoon de premie van zijn een levensverzekering zou kunnen opstrijken. Die zelfmoordpoging, die hij ondernam toen zijn vrouw en jongste zoon al dood waren, mislukte.

Ⓒ ANP / SIPA USA

Leugens

Murdaugh zei onschuldig te zijn aan de moorden op zijn vrouw en jongste zoon, maar gaf tijdens het proces toe dat hij had gelogen over zijn verblijfplaats in de nacht van de moorden nadat er bewijs naar voren was gekomen dat hij ter plaatse was geweest. Dat tastte zijn toch al niet grote geloofwaardigheid bij de jury verder aan.

Getuigenissen werden live uitgezonden vanuit de rechtszaal. Vooral op Amerikaanse kabelnieuwszenders werd het proces op de voet gevolgd. Nationale belangstelling voor de zaak tegen Murdaugh was ook gevoed door twee op Netflix en HBO Max uitgezonden documentaireseries over de moorden.

De zaak tegen Murdaugh leidde ook tot een debat over de populariteit in de media en op streamingservices van het genre ’true crime’. Volgens critici is dit fenomeen een uitbuitende vorm van vermaak die schadelijk kan zijn voor alle betrokkenen.