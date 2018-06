Vluchtauto overval geldwagen gevonden 

De overval vond plaats in de Tijl Uilenspiegelstraat toen een cassette met geld bij de ING werd afgevelerd.

De overvallers gingen er in een jeepachtige , zwarte auto vandoor waarvan in het kenteken de cijfers ’01’ zouden voorkomen. Het zou vermoedelijk om een Volvo gaan. Vanmorgen kreeg de politie een tip dat de gezochte auto in de buurt van de Haarlemmerweg was gevonden. De plek werd onmiddellijk afgesloten en met behulp van speurhonden werd de omgeving afgezocht. Tot nu toe ontbreekt van de daders nog elk spoor.

Stadszender AT5 heeft foto's van de vluchtauto online gezet.