Nieuwe legereenheid voor hulp civiele rampen

Het team van 53 militairen kan worden ingezet bij chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) rampen of aanslagen en kan in 2 uur op de plek des onheils zijn. Het team van de Landmacht is woensdag op zijn basis in Vught door luitenant-generaal Mart de Kruif ter beschikking van het ministerie van Veiligheid en Justitie gesteld.

De oprichting van de CBRN-eenheid is een uitvloeisel van de intensievere samenwerking tussen de ministeries van Defensie en van Veiligheid en Justitie. Het bundelen van krachten en het versterken van de organisatie is het achterliggende idee, aldus een woordvoerder. Veiligheid en Justitie draagt ook de kosten.

De eenheid rukt volgens een zegsvrouw van de landmacht alleen uit op verzoek van de civiele autoriteiten. Ze kan dan bijvoorbeeld de brandweer bijstaan met advies, maar kan ook ingezet worden om stoffen te identificeren of mee te helpen bij de ontsmetting.

Op dit moment wordt er op de Joint CBRN School in Vught al samengewerkt met civiele instanties zoals politie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten en RIVM. Volgend jaar wordt hier een nationaal trainingscentrum geopend waar alle opleidingen voor bestrijding van CBRN-rampen onder één dak worden gebracht.