Arts start botoxwinkels

Voor een halfje bruin naar de bakker, langs de schoenmaker voor nieuwe hakken, om vervolgens wat rimpels te laten vullen in de ’botoxwinkel’. Het is niet ondenkbaar dat een winkelsessie er binnenkort zo zal uitzien, want cosmetisch arts Robert Schoemacher opent antiaging-centers in winkelgebieden. Gewoon in een pand tussen de boekwinkel en de kledingzaak.