Film afkijken tijdens landen

De Britse vliegtuigmaatschappij start vanaf aankomend weekend een proef waarbij vliegreizigers hun boordschermen kunnen gebruiken van het moment dat ze in hun stoel gaan zitten, tot het moment dat het tijd is om uit te stappen.

Het enige probleem is dat hierdoor de omgeroepen meldingen niet of slecht gehoord kunnen worden. British Airways is dan ook van plan om deze berichten ook via de hoofdtelefoons af te spelen.