Boekenrecensent op ’non actief’ na ’berichtje aan schrijfster’

Hij zou voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact gezocht hebben met schrijfsters, zo schrijft NRC.

Aanleiding voor het onderzoek is een uitspraak van schrijfster Maartje Wortel in een Volkskrant-artikel. Zij zei op 4 maart dat een vriendin van haar ’s nachts een bericht had ontvangen van „een gezaghebbend recensent”.

„Ik ga je recenseren, zullen we morgen lunchen?” Wortel noemde dat „nog net geen #MeToo”. Het artikel werd online gepubliceerd, maar in het stuk dat de Volkskrant de volgende dag afdrukte, ontbraken de betreffende zinnen, aldus NRC.

De Volkskrant was niet bereikbaar voor commentaar voor deze krant. Peters zelf wilde ook aan de NRC niet aan de krant toelichten.

Peters maakt dit jaar onderdeel uit van de jury die de P.C. Hooft-prijs voor poëzie uitreikt.

Op Twitter reageert schrijver en presentator Tim Hofman met een korte zin: goodbye.

Eerder riep Hofman schijvers en schijfsters op zich te melden: