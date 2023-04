Premium Het beste van De Telegraaf

Tweede ’vergisaanslag’ op woning Purmerend: ’Er schoot enorme vlam naar binnen’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Na de explosie was er brand in de woning. Ⓒ Michel van Bergen

PURMEREND - Een knal, een steekvlam onder de deur, brand in huis. Brian Meyer is er nog beduusd van wat hem, zijn vriendin en haar dochter overkwam in hun woning in Purmerend. Door een ’vergisaanslag’ maandag even na een uur ’s nachts belandden ze uiteindelijk aan de achterkant van de bovenwoning op een plat dak, waar de brandweer ze vanaf moest halen.