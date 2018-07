'Burger moet politiechef kiezen'

Het gaat maar om 11 functies, zei hij, het is goed te doen en de burger wil die invloed. Volgens hem gebeurt het in Groot-Brittannië ook, al zou de opkomst voor deze verkiezing daar niet al te hoog zijn. In de Verenigde Staten worden ook sheriffs gekozen.

Partijgenote Lilian Helder wil de broekstok gaan gebruiken om optimaal te voorkomen dat mensen op proefverlof de benen kunnen nemen. Een broekstok is een middel dat maakt dat arrestanten moeilijk kunnen lopen.

Helder stelde ook de plannen om te bezuinigen op de gevangenissen aan de kaak: „Het lijkt erop dat het kabinet dit wil bereiken door 11 van de 29 gevangenissen te sluiten, veel personeel werkloos te maken en ook nog eens 800 gevangenen de vrijheid in te bezuinigen, weliswaar met enkelband. Staatssecretaris Fred Teeven blijkt zonder de PVV niet meer dan een softie.”

Justitiewoordvoerder Ard van der Steur van coalitiepartner VVD wees erop dat er geen enkel formeel besluit is. Komt er wel een dergelijk voorstel voor de gevangenissen, dan zal de VVD er „zeer zorgvuldig” naar kijken, want de partij „weet wat het betekent.”