Blok nerveus om situatie in Hongkong

„Het baart mij zeker zorgen”, zegt de minister over de aanhoudende spanningen. Bewoners van Hongkong zijn bezorgd dat China steeds meer te zeggen krijgt over hun regio en vrezen dat het met hun relatieve vrijheid straks gedaan is. De bewoners gaan daarom al tijden de straat op en de autoriteiten treden daar steeds steviger tegen op. Er zijn regelmatig hevige gevechten tussen politie en betogers.

„Het treft ook veel Nederlanders”, zegt Blok over de onrust in Hongkong. „We volgen het nauwgezet.” De minister zegt dat hij bij zijn Chinese collega in juni heeft aangekaart dat hij zich zorgen maakt.

China beweerde destijds dat er westerse krachten achter de protesten zaten. Blok zegt dat Nederland niet achter de betogingen zit, maar wel van oudsher een land is dat ook wil, net als de betogers, dat mensen bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting hebben.