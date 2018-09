Pasgeboren giraffe overleden

Hij had meerdere liters melk gedronken en viel hierna in het stro in slaap. In de loop van de nacht ging het girafje steeds zwaarder adem halen, wat een teken was dat hij het waarschijnlijk niet ging redden.

Het girafje is te vroeg geboren. Zijn hoeven waren nog niet hard genoeg om op te kunnen staan, wat erg belangrijk is voor pasgeboren giraffen. Zij moeten met de kudde mee kunnen lopen, mocht dit nodig zijn.