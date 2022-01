Frankrijk en Italië scherpen regels aan

Vanaf 15 februari geldt dat de Franse ‘pass sanitaire’ een booster nagenoeg vereist. Iedereen die langer dan vier maanden daarvoor is gevaccineerd, moeten dan een plusprik hebben om als gevaccineerde te tellen. „We hebben besloten de regels te wijzigen, maar wel iedereen de tijd te geven om zich aan te passen. Vanaf 15 februari zal het nodig zijn binnen vier maanden een booster te krijgen, en niet zeven”, aldus minister van Volksgezondheid Olivier Véran.

Frankrijk: geldigheid booster verkort

Daarmee trekt Frankrijk de teugels aan. Nu is het nog zo dat een vaccinatie onbeperkt geldig is. Vanaf 15 januari verandert dat; dan is na zeven maanden een booster nodig voor een groene binnenlandse QR-code. Dat geldt overigens nu al voor 65-plussers. Weer een maand later wordt dat dus vier maanden, voor iedereen. Het doel van de regering van Frankrijk is om zoveel mogelijk mensen te motiveren een booster te halen.

De passe sanitaire heb je nodig om bijvoorbeeld binnen te komen in restaurants, musea en skiliften. In diezelfde skiliften, en ook dat is nieuw, moet je een mondkapje op als je ouder bent dan 6 jaar. Die regel geldt sinds maandag en geldt ook als je door een restaurant loopt of op andere drukke openbare plekken. Bovendien mag je alleen maar zitten in bars en restaurants.

Testen niet meer geldig voor pass sanitaire

De Franse regering werkt aan een verdere aanscherping van het beleid, waardoor testen niet meer mogelijk is om aan een pass sanitaire te komen. Dat plan moet nog door het parlement worden geloodst.

Italië: test niet meer geldig

Ook Italië haalt, nu de omicronvariant de besmettingscijfers opstuwt, de teugels aan. Vanaf 10 januari geldt overal 2G in Italië, wat betekent dat je een vaccinatiebewijs van maximaal 9 maanden of een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud moet laten zien. Met een test kom je niet meer binnen bij restaurants en musea.

Oostenrijk houdt de uitermate strikte regels om Nederlandse reizigers buiten de deur te houden juist voorlopig in stand. Wij zijn aangemerkt als gebied met een gevaarlijke virusvariant en daarom moet je, als je de grens passeert zonder booster of recent herstelbewijs én negatieve test, in quarantaine. Meerdere reizigers melden echter aan De Telegraaf dat ze niet zijn gecontroleerd en dat hotelbazen hen gewoon binnenlaten of doorverwijzen naar een lokale arts die een booster kan zetten. Anderen konden gewoon een skipas krijgen zonder iets van bewijs te tonen.

Bekijk ook: Dit mag wél in andere Europese landen dankzij sneller boosterbeleid

De Franse en Italiaanse regels hebben overigens geen betrekking op het inreizen. Sowieso gelden vanaf 1 februari naar alle waarschijnlijkheid weer Europees strakgetrokken regels om een grens te passeren. Daarbij is de eis dat iemand negen maanden na een vaccinatie een booster krijgt. Anders is een vaak dure test nodig, of een herstelbewijs na een besmetting maximaal 180 dagen geleden.