Afschaffen verbod godslastering verdriet SGP

Voor 'smalende godslastering', terug te vinden in artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, is al sinds 1968 niemand meer veroordeeld. Jan de Wit van de SP, die het voorstel tegen het verbod heeft ingediend samen met Gerard Schouw van D66, zegt dat godslastering helemaal niet in het strafrecht thuishoort. „Het is iets voor de liefhebber die erin gelooft”. Daarbij is het volgens hem ook knap lastig te bewijzen dat God belasterd is.

Het verbod op godslastering heeft zijn oorsprong in de tijd van het Oude Testament en hoort niet bij de huidige Nederlandse samenleving noch bij een neutrale overheid, aldus Schouw.