Man van 152 kilo te dik voor tillift zwembad

Daarmee komt een eind aan twintig jaar drie keer per week baantjes trekken in De Waterhoorn. In het Noord Hollands Dagblad vertelt de man dat hij een aangetast zenuwstelsel heeft waardoor hij lijdt aan evenwichtsstoornissen en spiertuitval.

De oude mechanische tillift is afgekeurd, en het zwembad heeft nu een nieuwe installatie die maximaal 135 kilo heft.

Kahlman, die in Zwaag woont, zegt veel baat te hebben gehad bij de fysiotherapeutische aqualessen die hij volgde.

Volgens zwembadexploitant Optisport bestaan er geen elektrische liften meer die 152 kilo kunnen tillen.

De man uit Zwaag klaagde zijn nood bij de lokale wethouder. Volgens de gemeente is Robert de enige zwaargewicht met dit probleem. Er wordt nog met hem nagedacht over een oplossing.

Voorlopig kan Kahlman alleen terecht in een minibad in De Hoge Hop, een dure oplossing en zonder begeleiding. ,,Ik zit met de gebakken peren. Mijn conditie holt achteruit. Mijn gewicht neemt toe,” klaagt hij in de krant.