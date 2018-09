'Prachtige natuur Suriname heeft geld nodig'

Bedrijven en overheden in Europa en Amerika zouden over de brug moeten komen, zodat meer gebieden in die landen een beschermde status kunnen krijgen. De organisaties lieten dat weten tijdens een speciale bijeenkomst en in de marge van de internationale politieke conferentie die deze week in Suriname wordt gehouden.

Suriname en zijn buurlanden behoren tot de groenste van de wereld. Zo is 90 procent van het Surinaamse grondgebied bedekt met tropisch regenwoud en komen er zeer veel verschillende planten en dieren voor, vertelt Russ Mittermeier, voorzitter van Conservation International (CI). De zeeschildpadden die op de stranden van Suriname hun eieren leggen zijn daarvan een bekend voorbeeld.

Het aanwijzen van beschermde gebieden is volgens Mittermeier een van de beste manieren om de bijzondere natuur te beschermen.

De bedreigingen voor de unieke natuur in het gebied, het zogeheten Guianaschild met onder meer Suriname, Frans Guyana en delen van Brazilië en Venezuela, zijn groot. De snelle economische ontwikkeling speelt daar een grote rol in. Zo wordt bijvoorbeeld goud gewonnen met het schadelijke kwik, heeft het zoeken naar olie in zee gevolgen voor dolfijnen en zeekoeien en is de aanleg van wegen en dammen voor waterkrachtcentrales schadelijk voor het milieu.