Ook minder leraren in opleiding en directeurs

Zo daalde het aantal tijdelijke en stageplekken voor leraren in opleiding in 2011 met bijna de helft ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen waren er nog 300 plaatsen, in 2011 slechts 166. In 2007 konden er 585 terecht op de scholen.

Schrale troost voor de jonge leraren en de leraren in opleiding is dat ook directeuren het veld moeten ruimen. Sinds 2009 zijn er ruim 500 directeuren minder aan het werk in het voortgezet onderwijs. Dat is een daling van 13 procent, vooral veroorzaakt door fusies.

Verder blijkt dat er vooral minder werkgelegenheid is in de zuidoostelijke hoek van Nederland. In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland is de procentuele daling het grootst. Volgens een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zullen andere regio's echter volgen. „Uiteindelijk krijgt het hele land met een forse terugloop van het aantal banen te maken.”