Kipsalade vloert bokskampioen Klitsjko

De viervoudige bokswereldkampioen in het zwaargewicht Vladimir Klitsjko heeft zijn meerdere moeten erkennen in een simpele kipsalade. De 36-jarige Oekraïner, die in Hamburg woont, ging onlangs gestrekt na het eten van een maaltijd in een restaurant in het trendy uitgaansgebied St. Pauli. Zijn drie metgezellen werden eveneens onwel. Allen hadden dezelfde kipsalade gegeten.