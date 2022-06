Premium Het beste van De Telegraaf

Griezelen in de zon Karin Slaughter al bijna twintig jaar ’queen of crime’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Thrillerschrijfster Karin Slaughter is naar eigen zeggen behoorlijk saai. „Ik drink niet, heb nooit drugs gebruikt. Zelfs geen jointje gerookt. Ik zit het liefst thuis met mijn kat.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Karin Slaughter (51) behoort al bijna twintig jaar tot de populairste thrillerschrijvers ter wereld. De Amerikaanse ’queen of crime’ verkocht al meer dan 40 miljoen boeken in 120 landen en ook in Nederland prijken haar nagelbijtend spannende titels elke zomer boven aan de bestsellerlijstjes. Het is voer voor psychologen, maar griezelen in de zon, op het strand of aan de rand van het zwembad, doen we graag.