Chaos op de weg door ijzel: ongelukken en snelwegen dicht

Op meerdere plaatsen in het land zijn ongelukken gebeurd door de gladheid.

DE BILT - Door heel Nederland is het maandagmorgen druk op de wegen. Rond 8.00 uur werden er door de ANWB 62 files gemeld, met een totale lengte van 350 kilometer. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege „verraderlijke gladheid door ijzel.” In het noorden en midden van Nederland is in de nacht van zondag op maandag en maandagmorgen kans op gladheid.