Opnieuw waarschuwing tegen spekgladde wegen

Voor de noordelijke helft van het land is code geel afgegeven. Het advies aan weggebruikers is om goed voorbereid de weg op te gaan. Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en heeft verspreid over Nederland 546 strooiwagens klaarstaan om de gladheid te bestrijden.

De gladheid zal deze keer niet zo lang aanhouden als op maandag, meldt Weer.nl. Als zachte lucht in de avond het noordoosten bereikt, gaan de temperaturen weer omhoog, waarmee de gladheid verdwijnt.

Het KNMI kondigde maandagnacht code oranje af in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege „verraderlijke gladheid door ijzel.” Op meerdere plaatsen in het land gebeurden ongelukken door de gladheid en de ANWB waarschuwde automobilisten niet de weg op te gaan.

Door heel Nederland was het maandagmorgen druk op de wegen. Rond 8.00 uur werden er door de ANWB 62 files gemeld, met een totale lengte van 350 kilometer. Rond ongeveer 12.00 uur waren de meeste files opgelost. „Ga niet de weg op als het niet echt nodig is”, zei Robert Vriezen van de ANWB.

Op de A28 bij Zwolle gleed een auto van de weg waarna het voertuig op de kop in de bermsloot terechtkwam. Ⓒ Persbureau Meter

De A12 die maandagochtend vanaf de Duitse grens richting Arnhem dicht was wegens een ongeluk, is weer open. Dat meldt de ANWB.

Ⓒ Roland Heitink/Persbureau Heitink

’Veel mensen lijken reis uit te stellen’

Bij de ANWB Wegenwacht liep het maandagochtend niet storm. „We vermoeden dat veel mensen hun reis vanwege de gladheid hebben uitgesteld en op een later moment hun reis gaan opstarten”, zei woordvoerder Annelies Tichelaar. „Ik denk dat het heel verstandig is om te doen.”

Het weekend was wel ’heel erg druk’. „Erg opvallend”, aldus Tichelaar. „Met name in het noordoosten van het land. Daar was het erg koud. Dan zie je dat zwakke accu’s het niet trekken. Daar waren veel auto’s met opstartproblemen die hulp nodig hadden.” Doorgaan rukt de pechhulpdienst in een weekend zo’n drieduizend keer uit. Nu zo’n 500 daarboven.