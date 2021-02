Rust terug na chaos op de weg door ijzel

Het KNMI kondigde code oranje af in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege „verraderlijke gladheid door ijzel.” maandagmorgen kans op gladheid.

De ANWB waarschuwde automobilisten niet de weg op te gaan wegens gladheid. „Ga niet de weg op als het niet echt nodig is”, zei Robert Vriezen van de ANWB.

In Groningen geldt code geel omdat plaatselijk kans is op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw.

Op de A28 bij Zwolle gleed een auto van de weg waarna het voertuig op de kop in de bermsloot terechtkwam. Ⓒ Persbureau Meter

De A12 die maandagochtend vanaf de Duitse grens richting Arnhem dicht was wegens een ongeluk, is weer open. Dat meldt de ANWB.

’Veel mensen lijken reis uit te stellen’

Bij de ANWB Wegenwacht liep het maandagochtend niet storm. „We vermoeden dat veel mensen hun reis vanwege de gladheid hebben uitgesteld en op een later moment hun reis gaan opstarten”, zei woordvoerder Annelies Tichelaar. „Ik denk dat het heel verstandig is om te doen.”

Het weekend was wel ’heel erg druk’. „Erg opvallend”, aldus Tichelaar. „Met name in het noordoosten van het land. Daar was het erg koud. Dan zie je dat zwakke accu’s het niet trekken. Daar waren veel auto’s met opstartproblemen die hulp nodig hadden.” Doorgaan rukt de pechhulpdienst in een weekend zo’n drieduizend keer uit. Nu zo’n 500 daarboven.