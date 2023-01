'Rooie Ron', speler in de IRT-affaire, overleden

De Jong verdiende begin jaren 90 veel geld met de handel in grote hoeveelheden softdrugs, die hij als chauffeur vervoerde. Politie en justitie lieten deze en andere drugstransporten door om zo door te dringen tot de top van de criminele organisatie met kopstukken als Mink K. en Stanley Hillis.

Deze kwestie werd bekend onder de naam IRT-affaire. Die veroorzaakte in 1993 veel ophef omdat ook politiemensen in drugs bleken te handelen en de verdiende miljoenen zelf konden houden. De parlementaire enquête naar de omstreden opsporingsmethoden, onder leiding van PvdA-politicus Maarten van Traa, leverde in 1996 een vernietigend oordeel op en leidde tot aangescherpte wetgeving.

De Jong raakte vervolgens verwikkeld in juridische procedures over het witwassen van het geld dat hij met de drugshandel had verdiend. Hij werd daarvan vrijgesproken. In 2018 ging het OM tegen de vrijspraak in cassatie.