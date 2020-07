Dode gevonden na grote brand in boerderij in Amsterdam-Noord

Ⓒ Olim Bajmat

AMSTERDAM - Na een grote brand in een boerderij in Amsterdam-Noord heeft de brandweer een lichaam gevonden van een nog onbekend persoon. Het stoffelijk overschot werd gevonden in een loods achter de boerderij nadat het vuur was geblust, meldt de brandweer. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek.