Brillenverbod voor Japanse vrouwen doet stof opwaaien

De redenen voor het verbod lopen flink uiteen. Zo zouden vrouwen in de luchtvaart geen bril mogen dragen wegens veiligheidsoverwegingen en zou achter het montuur en de glazen de make-up van dames in de schoonheidsbranche minder zichtbaar zijn. Inmiddels laait de discussie op sociale media in Japan flink op, zo meldt BBC.

Nadat lokale media aandacht aan het onderwerp schonken, werd de hashtag #メガネ禁止, ofwel #brilverbod, trending op Twitter. Volgens sociologie professor Kumiko Nemoto van de universiteit van Kioto reageren de mensen verontwaardigd op het ’verouderde’ beleid van de bedrijven. „De redenen die worden opgevoerd voor het verbod op het dragen van een bril door een vrouw, kloppen niet. Het draait alleen maar om het geslacht en is dus behoorlijk discriminerend.”

Uiterlijk belangrijker dan prestatie

Eerder ontstond er ook al ophef over de zogenaamde hoge hakkenregel onder Japanners. Zo zouden de vrouwen in dit land geacht worden altijd make-up te dragen en schoenen aan te trekken met een behoorlijke verhoging. „Vrouwen worden in Japan minder snel beoordeelt op hoe zij hun werk doen. Het uiterlijk weegt zwaarder mee’’, aldus professor Nemoto.